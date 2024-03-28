Житель Сочи, которого искала дочь, погиб при теракте в «Крокусе»

Дмитрий Жеуров пошел на концерт группы «Пикник» вместе с подругой. Они находились во втором ряду амфитеатра. По словам женщины, когда террористы открыли огонь, она успела выбежать из зала последней, все, кто побежал за ней, выбраться не смог.