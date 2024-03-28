Житель Сочи, которого искала дочь, погиб при теракте в «Крокусе»

Дмитрий Жеуров пошел на концерт группы «Пикник» вместе с подругой. Они находились во втором ряду амфитеатра. По словам женщины, когда террористы открыли огонь, она успела выбежать из зала последней, все, кто побежал за ней, выбраться не смог.
Информацию о Дмитрии Жеурове искала его дочь. Сочинца не было в списках ни погибших, ни пострадавших. Список жертв увеличился до 143. Еще более 140 человек пострадали.
Вечером 22 марта в здание подмосковного «Крокуса» вбежали люди в камуфляже и открыли стрельбу. После атаки террористы сбили на машине семью с детьми. Сотрудники ФСБ задержали 11 человек, причастных к теракту, семерых арестовали.