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Житель Сочи, которого искала дочь, погиб при теракте в «Крокусе»

Житель Сочи, которого ранее искала дочь, погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле». Вечером 27 марта МЧС РФ обновило список жертв.

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Дмитрий Жеуров пошел на концерт группы «Пикник» вместе с подругой. Они находились во втором ряду амфитеатра. По словам женщины, когда террористы открыли огонь, она успела выбежать из зала последней, все, кто побежал за ней, выбраться не смог.

Информацию о Дмитрии Жеурове искала его дочь. Сочинца не было в списках ни погибших, ни пострадавших. Список жертв увеличился до 143. Еще более 140 человек пострадали.

Вечером 22 марта в здание подмосковного «Крокуса» вбежали люди в камуфляже и открыли стрельбу. После атаки террористы сбили на машине семью с детьми. Сотрудники ФСБ задержали 11 человек, причастных к теракту, семерых арестовали.