В Волгограде по решению суда продлен арест блогеру Алене Агафоновой

По данным объединенной пресс-службы судов региона, блогеру Алене Агафоновой продлили арест до 19 июня текущего года. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 5 апреля 2024 года.
Также было отмечено, что блогер заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Напомним, летом 2023 года жительница Самары опубликовала в интернете провокационный ролик, снятый на Мамаевом кургане. Заведено уголовное дело, Агафонову задержали в московском аэропорту, привезли в областной центр и поместили под арест.