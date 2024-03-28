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В Волгограде по решению суда продлен арест блогеру Алене Агафоновой

Накануне областной суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении Алены Агафоновой, обвиняемой по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Источник: Волгоградская правда

По данным объединенной пресс-службы судов региона, блогеру Алене Агафоновой продлили арест до 19 июня текущего года. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 5 апреля 2024 года.

Также было отмечено, что блогер заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, летом 2023 года жительница Самары опубликовала в интернете провокационный ролик, снятый на Мамаевом кургане. Заведено уголовное дело, Агафонову задержали в московском аэропорту, привезли в областной центр и поместили под арест.