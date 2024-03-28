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На Эльмаше екатеринбуржцы обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад нашли тело мужчины.

В Екатеринбурге на Эльмаше обнаружили труп мужчины. Тело нашли вечером 27 марта у дома по адресу улица Фронтовых Бригад, 27, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В полиции и Следственном комитете подтвердили информацию.

— Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти, — рассказал «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, тело принадлежит мужчине 1989 года рождения — силовики смогли оперативно установить личность погибшего.

По информации полиции и СК, внешних признаков криминальной смерти мужчины не обнаружено.

СК