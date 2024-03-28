На Эльмаше екатеринбуржцы обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге на Эльмаше обнаружили труп мужчины. Тело нашли вечером 27 марта у дома по адресу улица Фронтовых Бригад, 27, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В полиции и Следственном комитете подтвердили информацию.