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Мошенница с сайта знакомств обманула хабаровчанина на 175 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Freepik

Мошенница с сайта знакомств обманула хабаровчанина на 175 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В полицию обратился 45-летний житель Индустриального района, он рассказал, что примерно полгода назад познакомился с девушкой на сайте знакомств, она сказала, что живет в Сирии. Они общались несколько месяцев, после чего она сказала, что собирается переехать к нему в Хабаровск. И ей необходимо отправить посылку с ценным грузом, но посылка застряла на таможне и срочно надо оплатить 175 тысяч рублей переводом. Женщина указала реквизиты, и потерпевший перевел по ним деньги. К тому же она обещала их вернуть, как только приедет в Хабаровск.

После перевода, женщина написала ему, что нужна еще крупная сумма денег, чтобы посылку отправили. Но потерпевший понял, что общался с мошенниками. Всю переписку удалил и пришел в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.