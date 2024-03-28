Мошенница с сайта знакомств обманула хабаровчанина на 175 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 45-летний житель Индустриального района, он рассказал, что примерно полгода назад познакомился с девушкой на сайте знакомств, она сказала, что живет в Сирии. Они общались несколько месяцев, после чего она сказала, что собирается переехать к нему в Хабаровск. И ей необходимо отправить посылку с ценным грузом, но посылка застряла на таможне и срочно надо оплатить 175 тысяч рублей переводом. Женщина указала реквизиты, и потерпевший перевел по ним деньги. К тому же она обещала их вернуть, как только приедет в Хабаровск.
После перевода, женщина написала ему, что нужна еще крупная сумма денег, чтобы посылку отправили. Но потерпевший понял, что общался с мошенниками. Всю переписку удалил и пришел в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.