Мошенница с сайта знакомств обманула хабаровчанина на 175 тысяч рублей

В полицию обратился 45-летний житель Индустриального района, он рассказал, что примерно полгода назад познакомился с девушкой на сайте знакомств, она сказала, что живет в Сирии. Они общались несколько месяцев, после чего она сказала, что собирается переехать к нему в Хабаровск. И ей необходимо отправить посылку с ценным грузом, но посылка застряла на таможне и срочно надо оплатить 175 тысяч рублей переводом. Женщина указала реквизиты, и потерпевший перевел по ним деньги. К тому же она обещала их вернуть, как только приедет в Хабаровск.