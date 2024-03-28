Ремонт сам себя не сделает: хабаровский врач строил дачу в Приморье на деньги больницы

В Вяземском районе будут судить бывшего главного врача местной больницы. Против него утвердили обвинение по уголовному делу о растрате в крупном размере. Медик таскал государственные деньги на свои нужды.
Так, в 2022—2023 годах он купил за счет денег больницы штукатурку на 260 тысяч рублей. По его поручению стройматериал вывезли в Приморский край, где строится новый дом.
— Также он присвоил вверенные ему 450 тысяч рублей путем фиктивного начисления стимулирующих надбавок сотрудникам больницы, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Помимо этого, мужчина оплачивал топливной картой больницы заправку собственных автомобилей, которыми пользовался не для служебных целей.
Уголовное дело направлено в суд, где мужчине вынесут приговор. Его ждет колония на срок до шести лет.