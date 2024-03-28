Мошенники пишут пермякам от имени главы центра безопасности Власова

Мошенники пишут пермякам от имени главы Центра безопасности дорожного движения Прикамья Александра Власова, сообщил региональный минтранс.
«Рассылка сообщений идёт в мессенджерах и соцсетях. Ни при каких обстоятельствах сотрудники краевых учреждений не просят перевести деньги или сообщить личные данные. Это мошенники», — рассказали в министерстве.
Жителей региона просят игнорировать сообщения от имени Александра Власова. Вступать в диалог с преступниками не рекомендуют.
В сообщениях мошенники предупреждают потенциальных жертв о грядущем звонке из правоохранительных органов.
Ранее perm.aif.ru писал, что злоумышленники пишут жителям региона от имени мэра Перми Эдуарда Соснина и других городских и региональных чиновников. Также преступники использовали имя главы музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, министров.