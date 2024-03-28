Парк в центре Алматы вернули государству

«В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации на сумму порядка 2,3 миллиарда тенге. Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконными постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными. 26 марта 2024 года судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.