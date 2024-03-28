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Парк в центре Алматы вернули государству

Прокуратура Алматы вернула парк в центре города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что прокуратурой города был выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектара юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса.

Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты Генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона.

«В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации на сумму порядка 2,3 миллиарда тенге. Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконными постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными. 26 марта 2024 года судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.