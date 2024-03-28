Мать избитой в Прикамье девочки рассказала, что осталось за кадром ток-шоу

Мама избитой в Березниках школьницы Анна рассказала сайту perm.aif.ru, что осталось за кадром в выпуске шоу «За гранью».
Анна сообщила, что съёмки шли много часов, но в эфир попал лишь их небольшой отрывок.
«Съёмочная группа приезжала в Березники. Они сняли нашу жизнь от “А” до “Я”, но в итоге не показали, как мы живём, в каких условиях и какие у нас отношения с мужем. Съёмки в студии шли с 10:00 до 13:00, а выпуск идёт около 50 минут», — рассказала Анна.
По словам женщины, она удивлена, что на федеральном канале не показали два важных момента.
«Во-первых, они оставили ту часть, где я рассказываю о том, что лишена родительских прав. Но я уже подала все документы на их восстановление и жду ответа от суда. Этого почему-то не показали. Во-вторых, Настя (обидчица её дочери — прим. авт.) в конце передачи извинилась и сказала, что больше так делать не будет. Её извинения тоже не показали», — сообщила она.
Напомним, в феврале на улице Юбилейной в Березниках толпа молодых людей жестоко издевалась над девочкой и снимала это всё на телефон. Видео попало в Сеть и привлекло внимание журналистов. В результате по сообщениям в соцсетях и СМИ следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ. Участников драки пригласили на шоу «За гранью», где в выпуске под названием «Групповая пытка» обсудили случившееся.