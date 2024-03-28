Мать избитой в Прикамье девочки рассказала, что осталось за кадром ток-шоу

«Во-первых, они оставили ту часть, где я рассказываю о том, что лишена родительских прав. Но я уже подала все документы на их восстановление и жду ответа от суда. Этого почему-то не показали. Во-вторых, Настя (обидчица её дочери — прим. авт.) в конце передачи извинилась и сказала, что больше так делать не будет. Её извинения тоже не показали», — сообщила она.