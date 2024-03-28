В Сочи легковушка вспыхнула на ходу

В Сочи сегодня утром, 28 марта, произошел пожар на проезжей части. На трассе в районе Нижнего Уч-Дере во время движения загорелась машина.



Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры происшествия, на них легковушка полыхает пламенем. По словам свидетелей, хватило нескольких минут, чтобы авто полностью сгорело. Водитель успел выйти из машины, написали паблики.



Информация о пожаре в поселке Дагомыс на 160 километре ФАД 147 в экстренную службу поступила в 06:37. Спустя 10 минут на место прибыли спасатели, которые выявили возгорание авто. Огонь охватил площадь в 3 квадратных метра.



В 06:47 был локализован пожар и произведена ликвидация открытого горения. Через минуту пожарные устранили последствия происшествия.



В тушении участвовали 4 человека, была задействована одна единица техники. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.