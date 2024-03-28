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В кого нельзя стрелять полицейским Казахстана

В Министерстве внутренних дел РК перечислили случаи, при которых сотрудникам полиции не позволено применять табельное оружие, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспортных средств, в том числе воздушного судна, либо группового нападения, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В ведомстве не смогли назвать количество сотрудников, обеспеченных табельным оружием и патронами ввиду секретности сведений.

— Сведения, касающиеся обеспеченности и потребности подразделений органов внутренних дел в имуществе арттехвооружения, и число сотрудников полиции является информацией ограниченного доступа, — заявили в полиции.