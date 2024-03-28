В кого нельзя стрелять полицейским Казахстана

— Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспортных средств, в том числе воздушного судна, либо группового нападения, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.