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Из уфимского УКСИВТ эвакуировали около 500 человек

В Уфе из колледжа эвакуировали около 500 человек.

Сегодня утром, 28 марта, в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники произошла эвакуация. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

К учреждению была направлена техника и специалисты чрезвычайного ведомства. Была проведена эвакуация, из здания УКСИВТ было выведено около 500 человек, среди которых студенты и сотрудники образовательной организации.

— Проводится проверка, — заявили в МЧС.

Напомним, в минувший понедельник, 25 марта, в Башкирии эвакуировали несколько учреждений. В несколько зданий судов, администраций, образовательных и медицинских организаций поступила анонимная информация о подозрительных предметах.

МЧС