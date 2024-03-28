Из уфимского УКСИВТ эвакуировали около 500 человек

Сегодня утром, 28 марта, в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники произошла эвакуация. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
К учреждению была направлена техника и специалисты чрезвычайного ведомства. Была проведена эвакуация, из здания УКСИВТ было выведено около 500 человек, среди которых студенты и сотрудники образовательной организации.
— Проводится проверка, — заявили в МЧС.
Напомним, в минувший понедельник, 25 марта, в Башкирии эвакуировали несколько учреждений. В несколько зданий судов, администраций, образовательных и медицинских организаций поступила анонимная информация о подозрительных предметах.