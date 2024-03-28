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Самарские полицейские нашли пропавшего ребенка за 10 минут

В Самаре 4-летний ребенок ушел от родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители обратились за помощью в полицию. Родители потеряли 4-летнего ребенка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, родители вместе с детьми пришли в поликлинику. После процедур они стали одевать старшего ребенка, а младший самостоятельно вышел из поликлиники и пропал. Взрослые выбежали из учреждения и стали опрашивать прохожих. Когда поиск не дал результата, горожане обратились за помощью к правоохранителям.

Ближайшим патрулям разослали ориентировки пропавшего малыша. Ребенка удалось найти спустя 10 минут. Полицейские установили контакт и проводили ребенка в теплое помещение до прибытия родителей. Сейчас малыш находится дома. За неисполнение родителями обязанностей их привлекли к ответственности.