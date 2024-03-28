Самарские полицейские нашли пропавшего ребенка за 10 минут

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, родители вместе с детьми пришли в поликлинику. После процедур они стали одевать старшего ребенка, а младший самостоятельно вышел из поликлиники и пропал. Взрослые выбежали из учреждения и стали опрашивать прохожих. Когда поиск не дал результата, горожане обратились за помощью к правоохранителям.