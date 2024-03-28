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Трое на одного: Подростков задержали за нападение на случайных прохожих в Петербурге

Троих подростков задержали в Петербурге за избиение случайных прохожих.

Источник: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали троих подростков в возрасте 16−17 лет, которые избили двоих случайных прохожих. Оба инцидента произошли 26 марта. Первую свою жертву — 28-летнего парня — молодые люди встретили у одного из домов на Муринской дороге. Компания спровоцировала мужчину на конфликт, избила его, а в качестве «трофея» забрала шесть тысяч рублей и другие вещи, которые выпали из рук прохожего. Затем подростки отправились дальше и у соседнего дома набросились на 33-летнего мужчину, который стоял со знакомыми у подъезда. Пострадавший даже не успел отреагировать на агрессию в его сторону. После ему пришлось обратиться в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Все трое нападавших были оперативно задержаны сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района в этот же день. Как оказалось, двое из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершенный в начале марта грабеж, — добавили в ведомстве.

Полицейские передали собранные материалы в следственные органы, где на подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.