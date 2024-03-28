В Казани труп мужчины нашли в проходной здания

В административном здании на улице Родины обнаружено бездыханное тело мужчины примерно 60 лет. Труп был обнаружен в проходной у двери, с признаками травмы головы. По словам коллег, мужчина пришел на работу, но позже был найден уже мертвым, сообщил наш корреспондент.
Рабочие предполагают, что мужчина скончался на месте, а причиной несчастного случая могли стать падение на пол и полученная травма головы. Точную причину смерти и дополнительные обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Ранее мы писали, что с начала года в Татарстане произошло два несчастных случая на строительных площадках. Госстройнадзор РТ выявил 16 нарушений.