Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани труп мужчины нашли в проходной здания

Труп с травмой головы нашли в административном здании.

Источник: Татарстан 24

В административном здании на улице Родины обнаружено бездыханное тело мужчины примерно 60 лет. Труп был обнаружен в проходной у двери, с признаками травмы головы. По словам коллег, мужчина пришел на работу, но позже был найден уже мертвым, сообщил наш корреспондент.

Рабочие предполагают, что мужчина скончался на месте, а причиной несчастного случая могли стать падение на пол и полученная травма головы. Точную причину смерти и дополнительные обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Ранее мы писали, что с начала года в Татарстане произошло два несчастных случая на строительных площадках. Госстройнадзор РТ выявил 16 нарушений.

несчастный случай