В Казани труп мужчины нашли в проходной здания

В административном здании на улице Родины обнаружено бездыханное тело мужчины примерно 60 лет. Труп был обнаружен в проходной у двери, с признаками травмы головы. По словам коллег, мужчина пришел на работу, но позже был найден уже мертвым, сообщил наш корреспондент.