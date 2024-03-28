Жителей Самарской области предупредили о штормовом ветре

В четверг, 28 марта, в Самарской области весь день будет дуть очень сильный ветер. Жителей предупредили об опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером местами по региону сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
При усилении ветра не стоит выходить из зданий. Если он застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах. Машину в непогоду лучше поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Также 28 марта прогнозировались сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. В большинстве районов возможно усиление северного и северо-западного ветра и налипание мокрого снега.