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Жителей Самарской области предупредили о штормовом ветре

В Самарской области сильный ветер прогнозируется на весь день 28 марта.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 99% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 28 марта, в Самарской области весь день будет дуть очень сильный ветер. Жителей предупредили об опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером местами по региону сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

При усилении ветра не стоит выходить из зданий. Если он застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах. Машину в непогоду лучше поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также 28 марта прогнозировались сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. В большинстве районов возможно усиление северного и северо-западного ветра и налипание мокрого снега.