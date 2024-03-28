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Областные жители уничтожили часть археологических памятников, чтобы организовать хлев и посевное поле

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В трех регионах Узбекистана жители повредили археологические памятники ради бытовых нужд и нанесли ущерб культурному наследию республики на десятки миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Генеральной прокуратуры, жители в трех регионах Узбекистана нанесли культурному наследию республики ущерб почти на 30 миллиардов сумов.

В Денауском районе Сурхандарьинской области снесли часть городища Каттатепа V—VII вв.еков. Жители планировали построить на этом месте загон для скота. Своими действиями они нанесли ущерб в 23,3 миллиарда сумов.

Трое граждан в Навоийской области самовольно раскопали грунт на территории археологических памятников Актепа и Ёмонкиёттепа. Кроме того, участок археологического памятника Бадахшонтепа местные жители превратили в посевное поле. В общей сложности ущерб оценили в 5 миллиардов сумов.

В Уйчинском районе Наманганской области гражданин выровнял почти половину гектара средневекового памятника археологии Толмозортепа, причинив ущерб на 871 миллион сумов.

На нарушителей завели дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

археология