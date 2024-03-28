Областные жители уничтожили часть археологических памятников, чтобы организовать хлев и посевное поле

Трое граждан в Навоийской области самовольно раскопали грунт на территории археологических памятников Актепа и Ёмонкиёттепа. Кроме того, участок археологического памятника Бадахшонтепа местные жители превратили в посевное поле. В общей сложности ущерб оценили в 5 миллиардов сумов.