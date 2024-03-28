«Долгое время не выходил из ванной, мать забила тревогу». В Сморгони 15-летний подросток утонул в ванной

В Сморгони 15-летний подросток утонул в ванной. Подробности сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4».
По словам главы Гродненской областной организации «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Сергей Виноградов, родственники, которые находились в квартире, забили тревогу, что молодой человек 2008 года рождения долгое время не выходил из ванной. Когда они зашли внутрь, то увидели, что тело подростка находится под водой. В сюжете уточнили, что тело нашла мать.
И добавили, что семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. У подростка были большие успехи как в учебе, так и в спорте.