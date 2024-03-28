«Долгое время не выходил из ванной, мать забила тревогу». В Сморгони 15-летний подросток утонул в ванной

По словам главы Гродненской областной организации «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Сергей Виноградов, родственники, которые находились в квартире, забили тревогу, что молодой человек 2008 года рождения долгое время не выходил из ванной. Когда они зашли внутрь, то увидели, что тело подростка находится под водой. В сюжете уточнили, что тело нашла мать.