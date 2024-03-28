Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилой мужчина из Владивостока получил травму головы из-за упавшего дерева

Во Владивостоке после падения дерева на мужчину прокуратура организовала проверку.

Источник: VL.ru

Обычная прогулка для супругов из Владивостока обернулась поездкой в больницу. Как пишут в новых медиа, на них упало дерево.

Случилось все минувшим вечером, 27 марта. Супруги находились во дворе дома на Постышева, как вдруг дерево рядом с ними сломалось и упало прямо на них.

Женщина по большей части отделалась испугом, ствол лишь слегка задел ее руку, а вот ее 71-летнему мужу досталось сильнее. Удар оказался настолько серьезным, что пришлось ехать в больницу. Из-за разбитой головы пострадавшему наложили швы.

«На Постышева это уже не первый случай такой, прошлой осенью подпорная плита упала, и женщина сняла скальп с ноги, теперь дерево», — комментируют приморцы в социальных сетях.

Об этом случае, который упомянут выше, «Комсомолка» писала ранее.

Что касается ситуации с упавшим деревом, то ей заинтересовалась прокуратура и организовала проверку.

здоровье