Пожилой мужчина из Владивостока получил травму головы из-за упавшего дерева

Обычная прогулка для супругов из Владивостока обернулась поездкой в больницу. Как пишут в новых медиа, на них упало дерево.
Случилось все минувшим вечером, 27 марта. Супруги находились во дворе дома на Постышева, как вдруг дерево рядом с ними сломалось и упало прямо на них.
Женщина по большей части отделалась испугом, ствол лишь слегка задел ее руку, а вот ее 71-летнему мужу досталось сильнее. Удар оказался настолько серьезным, что пришлось ехать в больницу. Из-за разбитой головы пострадавшему наложили швы.
«На Постышева это уже не первый случай такой, прошлой осенью подпорная плита упала, и женщина сняла скальп с ноги, теперь дерево», — комментируют приморцы в социальных сетях.
Об этом случае, который упомянут выше, «Комсомолка» писала ранее.
Что касается ситуации с упавшим деревом, то ей заинтересовалась прокуратура и организовала проверку.