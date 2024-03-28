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Житель Могилева отравился после употребления «незамерзайки»

По данным экспертов, концентрация метанола в крови погибшего была превышена в шесть раз.

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Житель Могилева умер после употребления антиобледелительной жидкости для авто, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Трагический инцидент, по данным ведомства, произошел в феврале текущего года.

«Скончался 40-летний мужчина, известно, что он злоупотреблял спиртным. При осмотре квартиры правоохранителями обнаружена открытая и почти наполовину пустая 5-литровая бутылка с антиобледелительной жидкостью», — сказали в ГКСЭ.

Там также уточнили, что по результатам экспертиз, проведенных в управлении ГКСЭ по Могилевской области, в крови гражданина установлено наличие метанола — более 6 промилле, тогда как смертельной считается концентрация 0,9 промилле.

Эксперты-химики исследовали и жидкость из бутылки — в ней тоже нашли метанол.

В ГКСЭ отметили, что в текущем году это второй подобный случай в Могилевской области.

В ведомстве напомнили, что метиловый спирт для человека крайне опасен. В небольших дозах он вызывает потерю зрения, поражение нервной системы, которое может привести к инвалидности. При употреблении большого количества метанола происходит острое отравление, за которым следует смерть.

несчастный случай