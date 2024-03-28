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В зоне спецоперации пропал боец из Санкт-Петербурга, служивший в Новочеркасске

В зоне проведения спецоперации бесследно исчез 37-летний боец, служивший в Новочеркасске.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Последний раз Александр Бирюков выходил на связь с близкими в середине января 2024 года.

До службы мужчина поживал в Санкт-Петербурге. Александр был призван военкоматом Красногвардейского района города. Его отправили на Юг России. Бойца закрепили на воинской часть 95411, которая базируется в столице донского казачества.

После подготовки Бирюков оказался на передовой. Он выполнял задание под Авдеевкой. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Если вы что-либо знаете о судьбе Александра, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут необходимую информацию его близким.

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