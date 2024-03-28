Бывший сотрудник ОВД хотел обогатиться и попал в колонию в Мангистау

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по п.2 ч.2 ст. 231 УК РК рассматривалось Мунайлинским районным судом.
«Имея опыт работы в органах внутренних дел, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, подсудимый приобрел у неустановленного следствием лица поддельные денежные купюры в размере 3 850 долларов США (50 долларов США в количестве 77 штук) за 50 тыс. тенге», — установил суд.
Выяснилось, что мужчина с целью материального обогащения неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом по 50 долларов США. Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, установлено не было.
Приговором суда бывший сотрудник ОВД признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу.
Отметим, что по п.2 ч.2 ст. 231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.