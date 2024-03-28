Бывший сотрудник ОВД хотел обогатиться и попал в колонию в Мангистау

Отметим, что по п.2 ч.2 ст. 231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.