Избила ногами и унизила: женщина устроила драку во время поездки в такси во Владивостоке

Судя по кадрам, таксисту не понравилось, что новая клиентка начала выпивать прямо в салоне авто, поэтом попросил ее прекратить. Та накинулась на него с оскорблениями и начала пихать ногами в спинку кресла, тем самым провоцируя аварийную ситуацию.