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Избила ногами и унизила: женщина устроила драку во время поездки в такси во Владивостоке

Пассажирка такси подралась с водителем во время поездки во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появился видеоролик, на котором женщина едет на заднем сидении такси и распивает алкогольный напиток во Владивостоке. Водитель сделал ей замечание, на что разгневанная пассажирка начала огрызаться и бить мужчину ногами, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Судя по кадрам, таксисту не понравилось, что новая клиентка начала выпивать прямо в салоне авто, поэтом попросил ее прекратить. Та накинулась на него с оскорблениями и начала пихать ногами в спинку кресла, тем самым провоцируя аварийную ситуацию.

Мужчина ни разу не нагрубил даме. Наоборот, пытался ее успокоить, но она отказывалась слушать иностранца. Комментаторы подчеркнули, что такое неуважительное поведение недопустимо, и правоохранительным органам следует заинтересоваться инцидентом.

Ранее «КП» писала о жесткой драке между таксистом и его пассажиром.