Большое дерево сломалось и упало на припаркованную машину в Самаре

В четверг, 28 марта 2024 года, в Самаре штормовой ветер начал валить деревья. Одно из них упало в Кировском районе на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
— Из-за сильного ветра упало дерево и повредило машину на проспекте Кирова, 130, — написали очевидцы.
Судя по опубликованным кадрам, большое дерево сломилось прямо у основания и прилегло на два транспортных средства. Одной из легковушек досталось сильнее — на нем лежит ствол. В другого чуть касаются ветки.
Владелец авто видимо вызвал сотрудников полиции. Полицейская машина стоит рядом с местом ЧП. Напомним, жителей Самарской области предупредили о штормовом ветре и попросили машину в непогоду лучше ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.