Жителя Приморья осудили за то, что он заковал в квартире сожительницу

В надзорном ведомстве сообщили, что мировой судья постановил обвинительный приговор в отношении местного жителя 1995 года рождения. Во время судебного заседания установили, что он в декабре 2023 года поссорился с сожительницей. Из ревности он приковал левую руку женщины к левой ноге и оставил её в таком положении, закрыв квартиру.