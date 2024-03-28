Жителя Приморья осудили за то, что он заковал в квартире сожительницу

Приговор за незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, получил житель Хорольского района — он заковал сожительницу и оставил в квартире, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
В надзорном ведомстве сообщили, что мировой судья постановил обвинительный приговор в отношении местного жителя 1995 года рождения. Во время судебного заседания установили, что он в декабре 2023 года поссорился с сожительницей. Из ревности он приковал левую руку женщины к левой ноге и оставил её в таком положении, закрыв квартиру.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его с ограничению свободы на 8 месяцев. Приговор ещё не вступил в законную силу.