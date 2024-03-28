Суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, забившим насмерть мужчину

Предполагается, что осужденные не менее 16 раз ударили потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу. Мужчине причинили закрытую черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки с развитием отека и дислокации головного мозга, отека легких. Эти травмы и стали причиной его смерти.