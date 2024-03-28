Суд вынес приговор трем екатеринбуржцам, забившим насмерть мужчину

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор трем местным жителям, которые насмерть забили 32-летнего мужчину. Осужденные, ссылаясь на то, что не наносили удары по жизненно важным органам, не признали вину.
— Установлено, что в ночь на 22 мая 2021 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Одинцова», по причине старого конфликта напали на 32-летнего мужчину, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Предполагается, что осужденные не менее 16 раз ударили потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу. Мужчине причинили закрытую черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки с развитием отека и дислокации головного мозга, отека легких. Эти травмы и стали причиной его смерти.
Суд признал трех екатеринбуржцев виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, повлекшее его смерть по неосторожности (часть четвертая статьи 111 УК РФ).
Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, повлекшее по неосторожности его смерть). Каждому из подсудимых было назначено наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима.