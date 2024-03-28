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Полиция проводит проверку из-за ночной стрельбы на ул. Авроры в Самаре

В Самаре трое молодых людей решили пострелять в воздух посреди ночи и перепугали жителей.

В ночь на четверг, 28 марта 2024 года, в районе ТРК «Аврора» было неспокойно. Группа подростков решила похулиганить — пострелять в воздух возле жилого дома. Молодые люди переполошили местных жителей и привлекли внимание правоохранителей. Момент с выходкой парней попал на камеру домофона. Видео с «КП-Самара» поделилась одна из читательниц.

— Ночью около «Авроры» трое малолеток решили пострелять. Смешно им от этого. В этом доме живут в основном женщины, бабушки. Они сильно перепугались, услышав выстрел, — рассказала самарчанка.

Происшествием около дома № 72 по улице Авроры уже заинтересовались правоохранители. Как пишет Волга Ньюс, отдел полиции по Железнодорожному району начал проверку. Стражи порядка сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.