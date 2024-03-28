Полиция проводит проверку из-за ночной стрельбы на ул. Авроры в Самаре

В ночь на четверг, 28 марта 2024 года, в районе ТРК «Аврора» было неспокойно. Группа подростков решила похулиганить — пострелять в воздух возле жилого дома. Молодые люди переполошили местных жителей и привлекли внимание правоохранителей. Момент с выходкой парней попал на камеру домофона. Видео с «КП-Самара» поделилась одна из читательниц.