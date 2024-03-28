В Челябинске спустя три месяца после массового отравления открылась точка «СушиПицца74»

Тракторозаводский районный суд закрыл заведение на 60 суток, чтобы владелец смог привести его в состояние, соответствующее санитарным нормам. А спустя несколько дней на своей странице в соцсети представители бизнеса ответили на одну из главных претензий Роспотребнадзора — о том, что не у всего персонала филиала есть медицинские книжки.