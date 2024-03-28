В Челябинске спустя три месяца после массового отравления открылась точка «СушиПицца74»

— Друзья, мы рады сообщить, что наша точка в Чурилово работает в прежнем режиме! — написали в сообществе сети во «ВКонтакте». — Мы успешно прошли проверку Роспотребнадзора, учли все ошибки и теперь вновь готовы радовать вас вкусными и качественными блюдами.
В честь возобновления работы, в четверг, 28 марта, к любому заказу для любителей пиццы и роллов приготовили вкусные подарки.
Напомним, что речь идёт о точке на улице Зальцмана, 10 в Чурилово, где, заказав еду в предновогодний день, отравились несколько человек. После массовых жалоб региональный Роспотребнадзор провёл совместную с прокуратурой проверку деятельности предприятия общественного питания и выявил несколько грубых нарушений.
Тракторозаводский районный суд закрыл заведение на 60 суток, чтобы владелец смог привести его в состояние, соответствующее санитарным нормам. А спустя несколько дней на своей странице в соцсети представители бизнеса ответили на одну из главных претензий Роспотребнадзора — о том, что не у всего персонала филиала есть медицинские книжки.