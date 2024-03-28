Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Шелеховском районе

Обстоятельства смертельного травмированы женщины грузовым поездом выясняют сотрудники Иркутской транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл утром 28 марта на 5210 километре Восточно-Сибирской железной дороги в районе остановочного пункта Олха в Шелеховском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, грузовой поезд насмерть сбил неизвестную женщину. Личность погибшей ещё предстоит установить сотрудникам полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Инцидент не спровоцировал задержки поездов. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.