«Смотрим, что и как произошло»: в МВД Казахстана заявили, что изучают теракт в «Крокусе»

Игорь Лепеха сообщил, что в Казахстане, согласно действующему законодательству, все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров, все объекты образования и здравоохранения относятся к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении.
«На сегодняшний день мы работу проводим, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, по остальным, по крайней мере, пройдем, побеседуем с собственниками и посмотрим по вопросам технической укрепленности, и дадим рекомендации. В этом плане мы работаем», — заявил вице-министр.
При этом он напомнил, что в Казахстане с 1 января введена обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в страну. По его словам, эта мера позволила установить 10 преступников, которые пытались въехать в нашу страну.
Что же касается рекомендаций, то вице-министр советует казахстанцам в подобной ситуации без паники, как можно быстрее покинуть место.
«Здесь сложно давать какие-то рекомендации, потому что, скажем так, беспрецедентный факт. Не паниковать, постараться уйти, скрыться, по возможности покинуть место происшествия, понятно, что если нет соответствующей компетенции, не надо геройствовать. Мы смотрим тоже, что там произошло, как произошло, какие-то рекомендации. (…) Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон», — резюмировал Игорь Лепеха.
При этом напомним, что вчера депутат мажилиса Айдос Сарым высказывался о теракте в «Крокус Сити Холле» и призывал обратить внимание на концертные залы в Казахстане.