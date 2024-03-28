«Смотрим, что и как произошло»: в МВД Казахстана заявили, что изучают теракт в «Крокусе»

«На сегодняшний день мы работу проводим, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, по остальным, по крайней мере, пройдем, побеседуем с собственниками и посмотрим по вопросам технической укрепленности, и дадим рекомендации. В этом плане мы работаем», — заявил вице-министр.