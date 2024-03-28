В Тукаевском районе содержание сероводорода в воздухе превысило норму в 13,8 раз

В течение двух недель жители Князевского и Комсомольского сельских поселений. Жаловались экологам на сильное зловоние, которое исходит от свиноводческого комплекса ООО «Камский бекон».
«Было проведено несколько выездных исследований при помощи передвижной лаборатории. Были отобраны и изучены пробы воздуха», — сообщили в Минэкологии Татарстана.
Так, 18 марта на территории поселка Комсомолец специалисты ведомства выявили превышение по предельно допустимой концентрации содержания сероводорода в 3 раза, а 21 марта в поселке Сосновый Бор — в 13,8 раз.
В связи с тем, что ООО «Камский Бекон» находится под федеральным экологическим надзором, все материалы исследований были перенаправлены в управление Росприроднадзора.