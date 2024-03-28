Пермский театр оперы и балета эвакуировали из-за задымления

Театр оперы и балета в Перми эвакуировали из-за задымления, сообщает ГУ МЧС Прикамья.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о задымление поступило 28 марта в 10 часов утра. На место выехали 18 единиц техники и 77 человек личного состава.
60 человек, включая 15 детей эвакуировались из здания театра.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на 5 этаже произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения», — рассказали в краевом ГУ МЧС.
Во время происшествия никто не пострадал. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины инцидента.