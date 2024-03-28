В 48 регионах с начала года выявили более 130 подпольных оружейников

Также изъято 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатки и свыше 80 000 патронов различного калибра. «Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ЦОС.
Мероприятия правоохранителей по адресам проживания нелегальных оружейников прошли в январе-феврале этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, Республике Алтай, Дагестане, Коми, в Крыму, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.
«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — подчеркнули в ФСБ.