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В 48 регионах с начала года выявили более 130 подпольных оружейников

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала года выявила в 48 регионах России 134 черных оружейников и 28 подпольных оружейных мастерских, изъято более 500 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыт», — сообщили в ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов.

Также изъято 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатки и свыше 80 000 патронов различного калибра. «Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ЦОС.

Мероприятия правоохранителей по адресам проживания нелегальных оружейников прошли в январе-феврале этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, Республике Алтай, Дагестане, Коми, в Крыму, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — подчеркнули в ФСБ.

ФСБ