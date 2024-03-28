В 48 регионах с начала года выявили более 130 подпольных оружейников

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала года выявила в 48 регионах России 134 черных оружейников и 28 подпольных оружейных мастерских, изъято более 500 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.