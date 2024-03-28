Мужчина-наркоман жестоко избил беременную девушку в Павлодаре

Сама пострадавшая — Гульмерей — рассказывает, что в Павлодаре они с супругом снимали квартиру. Сюда девушка переехала из Иртышского района. Гульмерей уверяет, что родственники супруга приняли ее хорошо. С мужем они ждали дочку, уже выбрали имя.