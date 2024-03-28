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Полиция ищет участников драки в центре Воронежа

Один из воронежцев обратился к правоохранителям после драки.

Воронежские полицейские начали проверку по факту массовой драки, которая произошла в центре города вечером 27 марта. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на проспекте Революции подрались несколько человек. После чего один из участников обратился в полицию.

— Мужчина в желтой куртке написал заявление о розыске телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Сотрудники полиции устанавление участников конфликта, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.