Полиция ищет участников драки в центре Воронежа

Воронежские полицейские начали проверку по факту массовой драки, которая произошла в центре города вечером 27 марта. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на проспекте Революции подрались несколько человек. После чего один из участников обратился в полицию.
— Мужчина в желтой куртке написал заявление о розыске телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Сотрудники полиции устанавление участников конфликта, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.