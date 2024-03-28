США выдали России обвиняемого в издевательстве над дочкой хабаровчанина

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили в Москву Алексея Смирнова, находившегося в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери. Ранее злоумышленник обманным путем увез своего ребенка 2012 года рождения в Соединенные Штаты Америки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение полугода с августа 2019 по февраль 2020 года, находясь на территории штата Флорида, обвиняемый подвергал несовершеннолетнюю жестокому обращению. Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал девочку, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии. В феврале 2020 года в отношении злоумышленника следственным отделом по городу Хабаровску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту истязания. УМВД России по Хабаровскому краю по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации обвиняемый был объявлен в международный розыск, однако длительное время он продолжал скрываться в США.
В результате взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Алексей Смирнов был задержан на территории США и экстрадирован в Москву.