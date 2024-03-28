США выдали России обвиняемого в издевательстве над дочкой хабаровчанина

В течение полугода с августа 2019 по февраль 2020 года, находясь на территории штата Флорида, обвиняемый подвергал несовершеннолетнюю жестокому обращению. Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал девочку, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии. В феврале 2020 года в отношении злоумышленника следственным отделом по городу Хабаровску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту истязания. УМВД России по Хабаровскому краю по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации обвиняемый был объявлен в международный розыск, однако длительное время он продолжал скрываться в США.



В результате взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Алексей Смирнов был задержан на территории США и экстрадирован в Москву.