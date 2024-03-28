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В Красноярском крае водитель и пассажир «Нивы» погибли в страшном ДТП с грузовиком

В Козульском районе водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком.

Источник: ГУ МВД

Днем 28 марта на 684-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Козульском районе произошло страшное ДТП. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Предварительно, водитель «Нивы» выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком «Скания». После этого большегруз врезался в «Тойоту». В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте.

Инспекторами ДПС на этом участке организовано реверсивное движение, работает следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.