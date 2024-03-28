В Красноярском крае водитель и пассажир «Нивы» погибли в страшном ДТП с грузовиком

Днем 28 марта на 684-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Козульском районе произошло страшное ДТП. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Предварительно, водитель «Нивы» выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком «Скания». После этого большегруз врезался в «Тойоту». В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте.
Инспекторами ДПС на этом участке организовано реверсивное движение, работает следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.