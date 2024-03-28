В столице из-за ветра падают деревья. Что делать при таких погодных условиях посоветовали хокимият и МЧС

В первом случае большое дерево рухнуло перед жилым домом, загородив тротуар. Во втором — на припаркованные машины. В третьем — дерево повредило газопровод.
Столичный хокимият из-за сильного ветра и интенсивных осадков обратился к жителям и рекомендовал не оставлять машины под деревьями, беречь себя, своих близких и других участников дорожного движения.
Кроме этого, в МЧС посоветовали надежно закрывать двери и окна, не стоять под деревьями и электрическими столбами на улицах, на балконах многоэтажек, подоконниках, не входить в поврежденные здания.
Также рекомендуется отключать электрические и газовые устройства, а после использовать их только после осмотра.