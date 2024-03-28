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В столице из-за ветра падают деревья. Что делать при таких погодных условиях посоветовали хокимият и МЧС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте из-за сильного ветра начали падать деревья. Очевидцы сообщают о случаях в Учтепинском, Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах столицы.

Источник: Podrobno.uz

В первом случае большое дерево рухнуло перед жилым домом, загородив тротуар. Во втором — на припаркованные машины. В третьем — дерево повредило газопровод.

Столичный хокимият из-за сильного ветра и интенсивных осадков обратился к жителям и рекомендовал не оставлять машины под деревьями, беречь себя, своих близких и других участников дорожного движения.

Кроме этого, в МЧС посоветовали надежно закрывать двери и окна, не стоять под деревьями и электрическими столбами на улицах, на балконах многоэтажек, подоконниках, не входить в поврежденные здания.

Также рекомендуется отключать электрические и газовые устройства, а после использовать их только после осмотра.