Часть фасада рухнула на иномарку в Кузнечном переулке в Петербурге

Добавим, что похожие инциденты происходили в Петербурге и раньше. Например, в 2023 году водитель смог отсудить с одной из крупных сетей 170 тысяч рублей за то, что его автомобиль пострадал от сорванной ветром облицовки здания. К слову, сам ремонт машины обошелся мужчине в 154,2 тысячи рублей.