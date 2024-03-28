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Часть фасада рухнула на иномарку в Кузнечном переулке в Петербурге

Стекло иномарки разбилось из-за падения фасада в Петербурге.

Источник: ДТП и ЧП Санкт-Петербург — Telegram

Утро 28 марта началось с неприятного сюрприза для владельца иномарки, оставившего машину под окнами дома 19−21 в Кузнечном переулке в Петербурге. С фасада на его автомобиль рухнула часть фасада. Она пробила заднее стекло. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

— Элемент фасада рухнул на автомобиль Hyundai с дома 19−21 в Кузнечном переулке, — указал автор поста.

Что стало причиной обрушения части фасада, неизвестно. Но теперь владельцу автомобиля из-за такого ЧП придется выложить немаленькую сумму, чтобы восстановить стекло.

Добавим, что похожие инциденты происходили в Петербурге и раньше. Например, в 2023 году водитель смог отсудить с одной из крупных сетей 170 тысяч рублей за то, что его автомобиль пострадал от сорванной ветром облицовки здания. К слову, сам ремонт машины обошелся мужчине в 154,2 тысячи рублей.

несчастный случай