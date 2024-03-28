Первые лесные пожары зарегистрированы в Хабаровском крае

С приходом тепла в Хабаровский край пришли и первые лесные пожары. Возгорания возникли в Солнечном районе вблизи поселка Джамку площадью 12 га и возле села Эворон площадью 10 га, а также около поселка Кукан Хабаровского района. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг в Хабаровском районе удалось ликвидировать на площади 49 га. Остальные пожары планируется потушить в течение ближайших суток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Пожары возникли по вине местного населения, несмотря на активное информирование о приближении пожароопасного сезона. Сейчас на их тушении задействовано 35 специалистов лесопожарной службы и 7 единиц спецтехники: вездеходы, пожарные машины и трактор. Угрозы населенным пунктам они не несут, — сообщил заместитель министра — начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.
Он добавил, что с 27 марта был открыт пожароопасный сезон на территории Кур-Урмийского, Эворонского и Амгуньского лесничеств. Там организован усиленный мониторинг пожарной опасности в лесах, начали работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров, возглавляемые руководителями учреждений. А 22 марта особый противопожарный режим объявили в пяти районах: городе Хабаровске, Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах, в районе имени Лазо.
Напомним, прошлый пожароопасный сезон действовал с 27 марта по 7 ноября. За это время лесная охрана потушила 837 возгораний.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщать на телефон прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).