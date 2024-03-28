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Первые лесные пожары зарегистрированы в Хабаровском крае

Возгорания планируется потушить в ближайшие сутки.

С приходом тепла в Хабаровский край пришли и первые лесные пожары. Возгорания возникли в Солнечном районе вблизи поселка Джамку площадью 12 га и возле села Эворон площадью 10 га, а также около поселка Кукан Хабаровского района. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг в Хабаровском районе удалось ликвидировать на площади 49 га. Остальные пожары планируется потушить в течение ближайших суток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Пожары возникли по вине местного населения, несмотря на активное информирование о приближении пожароопасного сезона. Сейчас на их тушении задействовано 35 специалистов лесопожарной службы и 7 единиц спецтехники: вездеходы, пожарные машины и трактор. Угрозы населенным пунктам они не несут, — сообщил заместитель министра — начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Он добавил, что с 27 марта был открыт пожароопасный сезон на территории Кур-Урмийского, Эворонского и Амгуньского лесничеств. Там организован усиленный мониторинг пожарной опасности в лесах, начали работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров, возглавляемые руководителями учреждений. А 22 марта особый противопожарный режим объявили в пяти районах: городе Хабаровске, Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах, в районе имени Лазо.

С приходом пожаров, как никогда, важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Категорически запрещено разводить костры, проводить какие-либо огневые работы. За нарушения правил предусмотрено наказание: на физических лиц штрафы до 60 тыс. рублей, на юридических — до 2 млн рублей. За намеренный поджог наступает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, прошлый пожароопасный сезон действовал с 27 марта по 7 ноября. За это время лесная охрана потушила 837 возгораний.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщать на телефон прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).

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