Первые лесные пожары зарегистрированы в Хабаровском крае

С приходом тепла в Хабаровский край пришли и первые лесные пожары. Возгорания возникли в Солнечном районе вблизи поселка Джамку площадью 12 га и возле села Эворон площадью 10 га, а также около поселка Кукан Хабаровского района. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг в Хабаровском районе удалось ликвидировать на площади 49 га. Остальные пожары планируется потушить в течение ближайших суток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.