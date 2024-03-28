Убийца, насильник, взяточница: последние приговоренные к казни кубанцы

Милиция взялась расследовать дело и выяснилось, что бармен и заведующая организовали «кинопрокат» с разрешения Беллы Бородкиной, которая получала «отчисления» от прибыли за нелегальные киносеансы. После обыска в ее квартире, дело замолчать уже не могли. При обыске у Бородкиной было обнаружено денег и ценностей на полмиллиона рублей. Дело Железной Беллы включало 20 томов. На основании ее показаний осудили за коррупцию еще 70 человек, а саму Берту приговорили к высшей мере наказания.