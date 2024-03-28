Убийца, насильник, взяточница: последние приговоренные к казни кубанцы

Среди жителей Краснодарского края одними из последних, кто был приговорен к смертной казни, стали маньяк из Апшеронска «Фантомас» и взяточница, которая построила «мафиозную» сеть в кафе и ресторанах Геленджика, Железная Белла. С апреля 1997 года смертная казнь, как мера наказания, в России не используется, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Маньяк «Фантамаса», который орудовал в Апшеронске в 70-х годах, изнасиловал около 30 женщин и убил троих мужчин. Свое прозвище мужчина получил за то, что выходил на дело в масках, которые сшил самостоятельно. На женщин он нападал с оружием. Если рядом с ними были мужчины, он безжалостно их расстреливал.
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Первое изнасилование и убийство преступник совершил в 1973 году. Вычислить и поймать маньяка милиции удалось только после четырех лет его «активной деятельности». Злодея приговорили к смертной казни в 1978 год, вскоре приговор привели в исполнение.
Железная Белла — Берта Бородкина создала в Геленджике подпольную «общепитовскую» империю и негласно зарабатывала миллионы рублей на ресторанном «бизнесе» в СССР в 70-х годах прошлого столетия. О деятельности коррупционерши знали, но арестовали только в 1982 года по жалобе туриста на то, что в одном из кафе «крутят» для избранных посетителей порнографию.
Милиция взялась расследовать дело и выяснилось, что бармен и заведующая организовали «кинопрокат» с разрешения Беллы Бородкиной, которая получала «отчисления» от прибыли за нелегальные киносеансы. После обыска в ее квартире, дело замолчать уже не могли. При обыске у Бородкиной было обнаружено денег и ценностей на полмиллиона рублей. Дело Железной Беллы включало 20 томов. На основании ее показаний осудили за коррупцию еще 70 человек, а саму Берту приговорили к высшей мере наказания.
Приговор исполнили в 1983 году. Берта Бородкина стала первой и единственной женщиной в СССР, которую приговорили к смерти за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах.
С 16 апреля 1997 года, после того, как Россией был подписан Протокол Конвенции о защите прав человека и основных свобод, смертная казнь больше не применяется.