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Власти Ростова создадут мобильное приложение с адресами убежищ при ЧС

Ростовская область, 28 марта 2024. DON24.RU. Власти Ростова планируют создать интерактивную карту убежищ на основе заглубленных помещений в жилых и нежилых домах, а также мобильное приложение с адресами защитных сооружений.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону Алексея Азарянского.

По его словам, в настоящее время подготовлено порядка 48% таких объектов. Завершить работу планируется к 1 ноября 2024 года.

«На учет было поставлено порядка 2500 заглубленных помещений — 2100 помещений формируется на базе жилых домов, еще порядка 450 — это подвалы зданий социальных организаций и хозяйствующих субъектов», — сообщает источник.

Оповещать население будут через СМС-рассылку. Кроме этого, планируется создать указатели к убежищам.

МЧС