Власти Ростова создадут мобильное приложение с адресами убежищ при ЧС

Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону Алексея Азарянского.
По его словам, в настоящее время подготовлено порядка 48% таких объектов. Завершить работу планируется к 1 ноября 2024 года.
«На учет было поставлено порядка 2500 заглубленных помещений — 2100 помещений формируется на базе жилых домов, еще порядка 450 — это подвалы зданий социальных организаций и хозяйствующих субъектов», — сообщает источник.
Оповещать население будут через СМС-рассылку. Кроме этого, планируется создать указатели к убежищам.