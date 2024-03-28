Похожий на стрельбу звук напугал нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода услышали звуки, похожие на выстрелы, вечером 27 марта. Соответствующая информация в телеграм-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».
Случай произошел на улице Исполкома в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Одна из местных жительниц сделала видеозапись из своей квартиры, на которой слышны необычные звуки, напоминающие стрельбу.
В настоящее время источник шума не установлен. Это мог быть салют или звук от забивания свай.
Официальной информации по этой ситуации пока нет.
Ранее мы сообщали, что неизвестный открыл стрельбу по машинам в Верхних Печерах.