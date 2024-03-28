Нижегородцев будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов

«Выбраны самые необходимые моменты, для того, чтобы в данной ситуации, которая у нас складывается, обезопасить население нашей области в случае ухудшения обстановки, если, не дай бог, такая произойдёт. Мы видим по примеру приграничных областей, что сейчас эти моменты очень актуальны. И, чтобы люди были в готовности, проводятся такие занятия».