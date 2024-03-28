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Нижегородцев будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов

Учения по действиям в случае возникновения ЧС прошли в одной из школ Канавинского района.

Источник: Время

Учения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций прошли в одной из школ Канавинского района.

Основная задача — вспомнить и довести до людей новые подходы к вопросам гражданской обороны и обеспечения безопасности населения.

Технический прогресс не стоит на месте. И если ранее система оповещения граждан работала по общедоступным телевизионным и радиопрограммам, то сейчас это будут делать, в том числе, и через домофоны.

Николай Панченко — корреспондент:

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации сигнал из единой дежурно-диспетчерской службы поступает в домофонную систему. Каждый житель многоквартирного дома получит оповещение о том, что нужно делать и как действовать, в свою квартиру посредством домофона».

Дмитрий Саенко — 1-й заместитель начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы:

«Выбраны самые необходимые моменты, для того, чтобы в данной ситуации, которая у нас складывается, обезопасить население нашей области в случае ухудшения обстановки, если, не дай бог, такая произойдёт. Мы видим по примеру приграничных областей, что сейчас эти моменты очень актуальны. И, чтобы люди были в готовности, проводятся такие занятия».

Были созданы учебные точки, на которых всем ответственным в муниципальных округах Нижегородской области за гражданскую оборону были показаны порядок их развёртывания и то, что необходимо предусмотреть при выполнении задач по защите граждан.

Алексей Боровский — глава МСУ Борского округа:

«Такие практические занятия, как сегодня, позволяют действительно оценить перспективы, что можно сделать. На практических примерах ознакомиться с современными подходами с точки зрения оповещения населения о возможных угрозах, с точки зрения развёртывания сборных эвакуационных пунктов».

Помимо школы, которая по определению является местом сбора граждан, участники мероприятия побывали в одном из соседних к учебному заведению домов, в котором силами товарищества собственников жилья оборудовано очень комфортное укрытие. В нём могут одновременно разместиться несколько сотен жителей этого дома. В убежище есть всё необходимое: запас еды и воды, медикаменты, средства индивидуальной защиты, необходимые строительно-монтажные инструменты, книги и детские игрушки для досуга, микроволновая печь и даже телевизор.

Дмитрий Волков — председатель ТСЖ «Алгоритм Жилья»:

«Навели порядок, покрасили стены, оснастили определённым инвентарём. И мы готовы в случае какой-либо чрезвычайной ситуации принять граждан».

Пётр Банников — заместитель губернатора Нижегородской области:

«Выражаем благодарность Министерству чрезвычайных ситуаций за организацию этой работы, руководству города Нижнего Новгорода и Канавинского района за то, что создали условия для совершенствования нашей общей деятельности по защите наших жителей от различных происшествий и ЧП».

МЧС