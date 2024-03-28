Грузовик врезался в жилой дом под Севастополем

В поселке Любимовка, на улице Федоровской произошло ДТП при участии грузового автомобиля. Грузовик с прицепом, под управлением 51-летнего водителя, съехал с трассы и совершил столкновение с забором, а после врезался в жилой дом. В ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля марки КамАЗ не справился с управлением, так как выбрал небезопасную скорость, отметили в ведомстве.