Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик врезался в жилой дом под Севастополем

Водитель не выбрал безопасную скорость и съехал с дороги.

В Севастополе грузовик вылетел с дороги и врезался в жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

В поселке Любимовка, на улице Федоровской произошло ДТП при участии грузового автомобиля. Грузовик с прицепом, под управлением 51-летнего водителя, съехал с трассы и совершил столкновение с забором, а после врезался в жилой дом. В ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля марки КамАЗ не справился с управлением, так как выбрал небезопасную скорость, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего ведомство инициировало проверку.