Братчанин лишился смартфона и планшета, распивая алкоголь с малознакомыми женщинами

Пропажу техники мужчина обнаружил на утро. Проснувшись, он увидел, что женщин в квартире нет, его смартфон и планшет пропали. Как пояснил потерпевший на суде, на воровку с её подругой он наткнулся спустя две недели в банке. Сам их задержал и доставил в полицию. Там одна из его недавних гостий призналась в краже. Её личность подтвердил и продавец-консультант комиссионки, куда та принесла на продажу телефон. Как выяснилось, ранее задержанная уже была судима. Ущерб от хищения техники правоохранители оценили в 7 тысяч рублей.