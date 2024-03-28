Братчанин лишился смартфона и планшета, распивая алкоголь с малознакомыми женщинами

Инцидент произошёл осенью прошлого года. Со слов потерпевшего, в октябре он познакомился с двумя женщинами, которых пригласил к себе выпить. Они согласились. Около 10 часов вечера мужчина, приняв изрядную дозу алкоголя, уснул. Одна из его гостий воспользовалась ситуацией и решила присвоить планшет и сотовый телефон, который заприметила в квартире. Забрав гаджеты, женщина вместе с подругой ушла из квартиры. Позже телефон женщина продала в «комиссионку» за 3 тысячи рублей, а планшет оставила себе.
Пропажу техники мужчина обнаружил на утро. Проснувшись, он увидел, что женщин в квартире нет, его смартфон и планшет пропали. Как пояснил потерпевший на суде, на воровку с её подругой он наткнулся спустя две недели в банке. Сам их задержал и доставил в полицию. Там одна из его недавних гостий призналась в краже. Её личность подтвердил и продавец-консультант комиссионки, куда та принесла на продажу телефон. Как выяснилось, ранее задержанная уже была судима. Ущерб от хищения техники правоохранители оценили в 7 тысяч рублей.
Обвиняемую в краже братчанку приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.