За мошенников, обманувших жительницу Иркутска, заплатит владелец счёта

Так, иркутянка пострадала в результате телефонного мошенничества. Ей позвонили неизвестные, которые заявили, что кто-то пытается снять деньги с её счёта. Под этим предлогом пострадавшую уговорили перевести все её сбережения в сумме более 700 тысяч рублей на «безопасный» счёт, который, как оказалось, принадлежит конкретному жителю Казани.