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За мошенников, обманувших жительницу Иркутска, заплатит владелец счёта

Иркутская прокуратура в судебном порядке взыскала с владельца счёта, которым воспользовались мошенники, компенсацию за пользование чужими деньгами.

Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Так, иркутянка пострадала в результате телефонного мошенничества. Ей позвонили неизвестные, которые заявили, что кто-то пытается снять деньги с её счёта. Под этим предлогом пострадавшую уговорили перевести все её сбережения в сумме более 700 тысяч рублей на «безопасный» счёт, который, как оказалось, принадлежит конкретному жителю Казани.

Кировский районный суд Казани взыскал с владельца счёта неосновательное обогащение (все 700 тысяч) и проценты за пользование чужими деньгами. Исполнение судебного решения будет контролировать прокуратура.