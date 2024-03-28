Река затопила главную улицу в Актобе (видео)

Как сообщается в официальном министерства в Telegram-канале ведомства, сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по улице Сеитова, на проезжую часть улицы М. Маметовой в районе торгового дома «Керуен сити».
«Сейчас ведутся работы по перекрытию направления воды на улицу», — отметили в МЧС.
На месте задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники ДЧС, МИО, ДП, Национальной гвардии, ВИСВО, Территориальной Обороны и воинских частей.
Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. В МЧС сообщили, что в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области было затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги.
Министерство опубликовало кадры из затопленных районов. Вчера аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.
Вечером в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город. А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.
Сегодня акимат Актюбинской области обратился к жителям из-за распространения в Сети различных фейков о ситуации в регионе. Всех актюбинцев призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.