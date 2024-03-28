В Ангрене после драки скончался школьник

Инцидент произошел 20 марта ночью в 23:30, сообщили вчера в областном управлении дошкольного и школьного образования. Между двумя подростками 16 и 14 лет завязалась драка. Один из мальчиков скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет. Ведется следствие.
Напомним, ранее в Ташкенте возбудили уголовное дело по факту смерти шестиклассника на уроке физкультуры.