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В Ангрене после драки скончался школьник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ангрене 14-летний подросток скончался после драки, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инцидент произошел 20 марта ночью в 23:30, сообщили вчера в областном управлении дошкольного и школьного образования. Между двумя подростками 16 и 14 лет завязалась драка. Один из мальчиков скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет. Ведется следствие.

Напомним, ранее в Ташкенте возбудили уголовное дело по факту смерти шестиклассника на уроке физкультуры.