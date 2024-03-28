В Челябинской области чиновник-налоговик пойдет под суд за взятку

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ИФНС, который за взятку передавал бизнесмену секретную информацию о движении средств на банковских счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чиновнику грозит срок за коррупцию и разглашение налоговой тайны, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на региональное Следственное управление.