В Челябинской области чиновник-налоговик пойдет под суд за взятку

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ИФНС, который за взятку передавал бизнесмену секретную информацию о движении средств на банковских счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чиновнику грозит срок за коррупцию и разглашение налоговой тайны, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на региональное Следственное управление.
Преступление раскрыли оперативники областного УФСБ. Предварительное следствие установило, что в период с августа 2019 года по март 2023 года получил через посредника за свои незаконные услуги 450 тысяч рублей.
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Также под суд пойдет 55-летний местный житель за посредничество в передаче взятки.