Вода почти полностью затопила рудник «Пионер»

27 марта ТАСС сообщил об обнаружении воды в третьей из пробуренных скважин. МЧС России подтвердило эту информацию, по данным ведомства, вода найдена во всех трех скважинах: первая пробурена на глубину 170 м от поверхности, вторая — на 175 м, третья — на 150 м. На данный момент не закончено бурение четвертой скважины — ее глубина должна составить 295 м, пройти осталось 80 м.